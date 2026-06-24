Состоялась церемония открытия отремонтированного и реконструированного административного корпуса Бакинской военной прокуратуры.

Как сообщили в Генпрокуратуре, на мероприятии присутствовали генеральный прокурор Кямран Алиев, руководство Генпрокуратуры и Военной прокуратуры, а также другие официальные лица и представители медиа.

Здание модернизировано в соответствии с современными стандартами и последними требованиями в области энергоэффективности и безопасности. Полностью внедрена информационная система «Электронная прокуратура».

После ознакомления с административным зданием в актовом зале состоялось совещание, на котором выступил Кямран Алиев.