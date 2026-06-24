Основатель Microsoft Билл Гейтс во время допроса в Конгрессе США раскрыл личности двух российских женщин, с которыми у него были внебрачные связи.

Именно эти отношения покойный секс-преступник Джеффри Эпштейн позже пытался использовать для шантажа миллиардера. Соответствующая стенограмма заседаний была обнародована во вторник, пишет NYP.

Комитет Палаты представителей по надзору допросил Гейтса касательно «попытки шантажа» со стороны Эпштейна. О неверности миллиардера в свое время узнала и его бывшая жена Мелинда Френч Гейтс, а в начале этого года сам бизнесмен признался в содеянном сотрудникам своего благотворительного фонда.

Гейтс дал показания, что Эпштейн узнал достоверную информацию о его романах с двумя гражданками РФ: игроком в бридж Милой Антоновой и ученым-ядерщиком Каримой Нигматулиной.