В Наримановском районе Баку на проспекте Зии Буниятова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель оказался зажат в деформированном автомобиле.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были оперативно направлены спасатели Службы спасения особого риска.

В ходе оценки обстановки было установлено, что автомобиль марки Ford врезался в бордюр. В результате аварии водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и оказался заблокирован в искореженном транспортном средстве.

С помощью специального спасательного оборудования сотрудники МЧС извлекли из автомобиля водителя — Халида Аббасова 1987 года рождения — и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.