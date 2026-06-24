Центральный банк Азербайджана рассматривает возможность совершенствования ряда обязательных видов страхования, включая обязательное страхование от несчастных случаев и обязательное автострахование гражданской ответственности, заявил генеральный директор ЦБА Вусал Гурбанов.

По его словам, регулятор анализирует международный опыт и изучает варианты пересмотра страховых сумм по отдельным видам обязательного страхования.

«В настоящее время ведется работа по совершенствованию обязательного страхования от несчастных случаев. В рамках новой концепции мы рассматриваем вопрос изменения страховых сумм с учетом международной практики», — сказал Гурбанов.

Он также сообщил, что ЦБА готовит предложения по внесению изменений в законодательство, регулирующее обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Комментируя действующий лимит возмещения материального ущерба в размере 5 тыс. манатов по обязательному автострахованию, Гурбанов отметил, что этот механизм имеет особенность, отличающую его от большинства других страховых продуктов.

«Эта страховая сумма автоматически восстанавливается после выплаты. Если лицо причинил третьему лицу имущественный ущерб на сумму 5 тысяч манатов, лимит не обнуляется, а автоматически восстанавливается до прежнего уровня», — пояснил он.

По его словам, в большинстве других видов страхования после выплаты страхового возмещения доступная страховая сумма уменьшается на размер произведенной выплаты. В обязательном автостраховании действует иной механизм, обеспечивающий постоянное наличие страхового покрытия в установленном объеме.

Гурбанов отметил, что дальнейшие изменения в сфере обязательного страхования будут направлены на повышение эффективности системы и ее соответствие современным требованиям рынка.