В Монреале в канадской провинции Квебек неизвестный открыл огонь из винтовки у синагоги в районе Кот-де-Неж на бульваре Декабри.

Как сообщает Jerusalem Post, в результате стрельбы погибли три человека.

Согласно информации, среди погибших полицейский, гражданское лицо и предполагаемый стрелок, по меньшей мере один полицейский получил ранение и находится в критическом состоянии.

Как позднее сообщила местная полиция, одним из погибших оказался метный раввин Майкл Моше Мизрахи.

Отмечается, что район Кот-де-Неж отличается плотностью проживания еврейской общины. Здесь расположено множество кошерных ресторанов, еврейские школы и общинные центры. Место стрельбы находится рядом с отелем Hilton.