В Азербайджане не выявлено несоответствий в яйцах, которые продаются в магазинах по цене 1 гяпик за штуку.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АБПА).

В ведомстве отметили, что продовольственные яйца регулярно проходят мониторинг и проверки по показателям качества и безопасности. По результатам проведённых исследований каких-либо нарушений выявлено не было. Вся продукция обеспечена необходимыми ветеринарными справками и актами экспертизы.

Ранее в социальных сетях распространились утверждения о том, что реализуемые по низкой цене яйца являются некачественными. АБПА заявило, что проверки не подтвердили эти подозрения.