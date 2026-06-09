Япония и Азербайджан намерены обсудить перспективы сотрудничества в энергетике, а также ситуацию на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в преддверии переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, прибывшим в Токио с официальным визитом.

Как отметил Мотэги, особое внимание на переговорах будет уделено развитию двусторонних отношений, включая взаимодействие в энергетической сфере, а также актуальным международным вопросам. Речь, в частности, пойдет о ситуации на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Азербайджан, расположенный на берегу Каспийского моря и являющийся одним из ведущих мировых производителей нефти и природного газа, в настоящее время сотрудничает с японскими компаниями в разработке нефтяных месторождений, и с учетом текущей ситуации экспортирует в Японию сырую нефть. Кроме того, азербайджанская сторона оказывает важную поддержку в обеспечении безопасности японских граждан в контексте недавней напряженности на Ближнем Востоке, включая прием японских граждан, эвакуированных из Ирана», – приводит заявление министра Report.

Мотэги также обратил внимание на символическое значение нынешнего визита, подчеркнув, что Байрамов стал первым министром иностранных дел Азербайджана, посетившим Японию с официальной поездкой за последние 17 лет.