Королевский флот Великобритании перехватил и сопроводил через Ла-Манш российскую корвету «Бойкий» и танкер «Генерал Скобелев», следовавшие вместе после миссии в Средиземном море.

По данным Минобороны Великобритании, на перехват были направлены патрульные корабли HMS Mersey и HMS Severn при поддержке вертолёта AW-159 Wildcat, который обеспечивал разведку и контроль обстановки. Российские суда находились под наблюдением НАТО на всём протяжении перехода.

Командир HMS Mersey заявил, что операция подтвердила готовность Королевского флота защищать национальные интересы и действовать в координации с союзниками. Министр по делам вооружённых сил Великобритании отметил, что союзники постоянно отслеживают активность российского флота и готовы реагировать на его приближение к своим водам.

На фоне войны в Украине Москва продолжает использовать так называемый «теневой флот» для перевозки санкционных грузов. В данном случае танкер шёл под российским флагом и сопровождался военным кораблём, что исключало его задержание.