Азербайджанская нефть Azeri Light уверенно прибавила в цене на мировых рынках.

Стоимость барреля выросла сразу на 2,52 доллара — это плюс 3,58 %, в результате чего цена достигла 72,89 доллара США.

Таким образом, котировки Azeri Light закрепились значительно выше предыдущего уровня в 70,37 доллара за баррель и заметно превысили бюджетный ориентир.

Для сравнения: в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов за баррель, что подчёркивает благоприятную конъюнктуру на рынке.