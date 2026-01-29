Азербайджан и Евросоюз обсудили вопрос включения Зангезурского коридора в Трансъевропейские транспортные сети (TEN-T). Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети «X».
«Мы провели встречу с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Гертом Яном Коопманом. На встрече мы обсудили развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана и начало подготовки технико-экономического обоснования в данном направлении», — отметил министр.
Кроме того, стороны обсудили укрепление кадрового потенциала в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также деятельность компаний ЕС в Азербайджане.
«Мы также рассмотрели возможности участия Азербайджана в проектах в рамках программы ЕС Horizon Europe», — добавил Набиев.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам наращивания потенциала и цифровизации Среднего коридора, а также обсудили возможности сотрудничества с ЕС в сфере авиации, морского транспорта, искусственного интеллекта и кибербезопасности.
