Делегация во главе с председателем «Бакинского метрополитена» Вусалом Аслановым провела ряд встреч в городе Нанкин в рамках официального визита в Китайскую Народную Республику.

В ходе визита состоялся международный обмен опытом с руководством Нанкинского метрополитена, а также была проведена экскурсия по центрам управления линиями, оснащёнными полностью автоматической системой управления.

Производственный процесс поездов и технические возможности были представлены в компании CRRC Puzhen, а перспективы сотрудничества в области городской мобильности обсудили с компанией JCTI, известной своими инженерными решениями в транспортной сфере.

