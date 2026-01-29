Агдамский футбольный клуб «Карабах» завоевал путёвку в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и получил за это 1 млн евро (около 2 млн 35 тыс. манатов).

Несмотря на крупное поражение от английского «Ливерпуля» со счётом 0:6, команда смогла значительно пополнить свой бюджет благодаря выступлению в европейском турнире.

«Карабах» завершил общий этап турнира на 22-м месте с 10 очками, обеспечив себе выход в следующий раунд. Таким образом, «скакуны» стали первым азербайджанским клубом, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов.