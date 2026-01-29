Европейский союз совместно с Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проведут технико-экономическое обоснование проекта железной дороги в Нахчыване.

В сообщении представительства ЕС в Азербайджане подчеркивается, что проект является важной инвестицией для улучшения мобильности и экономических потоков как внутри страны, так и в более широком регионе:

«Эта железная дорога станет частью более широкой Транскаспийской транспортной магистрали, целью которой является соединение Европы и Центральной Азии в рамках 15-дневного планового транзитного маршрута. Разнообразные, надежные и стабильные маршруты между Европой и Азией служат общим стратегическим интересам, приносят взаимную выгоду и снижают риски чрезмерной зависимости».

В сообщении также отмечается, что вместе с двусторонними и региональными программами поддержки будущие приоритетные проекты будут реализовываться с помощью инновационных финансовых инструментов, что усилит экономические связи между ЕС и Азербайджаном.

«Проекты будут способствовать диверсификации экономики Азербайджана, укреплению региональных связей, созданию рабочих мест внутри страны, а также продвижению инклюзивного и устойчивого развития сельских территорий», — говорится в сообщении.