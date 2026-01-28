Китай поставляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, используемые при производстве современных вооружений, включая гиперзвуковые ракеты «Орешник». Об этом говорится в расследовании британского издания The Telegraph.

По данным журналистов, общая стоимость китайских технологий и компонентов, поставленных в Россию, составляет не менее 10,3 млрд долларов. Эти поставки помогают Москве поддерживать и наращивать производство вооружений, несмотря на международные санкции. Особую роль играют китайские станки с ЧПУ — один из них был обнаружен украинской разведкой на Воткинском заводе, где производятся ракеты «Орешник», «Искандер-М» и «Тополь-М».

Кроме станков, Китай поставляет микрочипы и платы памяти на миллиарды долларов, авиационные подшипники, компоненты для радаров и систем радиоэлектронной борьбы, а также измерительные приборы и прицелы. Все эти товары запрещены к экспорту в Россию западными странами.

The Telegraph отмечает, что отказ Китая присоединиться к санкциям позволяет России обходить ограничения напрямую и через третьи страны. По оценке издания, без доступа к китайским технологиям России было бы крайне сложно поддерживать текущие масштабы производства современного вооружения.