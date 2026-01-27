ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и «Государственные железные дороги Турции» подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие транспортной инфраструктуры и обмен опытом.

Соглашение было подписано председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшаном Рустамовым и председателем правления и генеральным директором «Государственных железных дорог Турции» Вейси Куртом.

В рамках сотрудничества планируется развитие инфраструктуры, внедрение совместных инновационных решений, подготовка кадров, а также обмен информацией между железнодорожными компаниями двух стран.