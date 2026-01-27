Время стремительного роста зарплат прошло. В последние три года они увеличивались втрое быстрее ВВП, но, по словам заместителя гендиректора ЦМАКП Дмитрия Белоусова (брат министра обороны Андрея Белоусова) «россияне вышли на предел роста зарплат».

По прогнозу ЦМАКП, ближайшие три года реальные зарплаты в России будут расти всего на 1–1,7%. В 2023–2024 годах они прибавили 8,2% и 9,7%, а за январь–октябрь этого года рост составил 4,7%. Центробанк и аналитики ожидают аналогичное замедление: 4,1% в 2025 году и 2,4–2,7% в последующие годы.

Причины замедления — стагнация экономики: падают прибыли компаний, инвестиции перестали расти, а рентабельность в большинстве отраслей ниже ставок по кредитам и безрисковых вложений. Белоусов отмечает, что риск рецессии особенно высок в начале года.

«Гонка зарплат» близка к завершению: предприятия всё меньше способны перекладывать растущие издержки на цены, а доля оплаты труда в ВВП почти вытеснила прибыль. Ситуация разнородна: военная отрасль растёт, гражданская — падает. В январском мониторинге Центробанка половина компаний не планирует повышения зарплат, но у остальных рост запланирован быстрее — в среднем с 0,77% до 2,8%.