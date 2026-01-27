Администрация президента Дональда Трампа изучает возможность морской блокады, направленной на остановку экспорта нефти Ирана, аналогичной действиям против Венесуэлы.

По данным The New York Times, Трамп получил разведывательные отчёты о слабости экономики Ирана и нестабильности власти, несмотря на временное затухание протестов.

В минувшие выходные глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер посетил Сирию, Ирак и Израиль для встреч с военными и союзниками. Американские представители предупредили Ирак о возможных ответных мерах США в случае нападений проиранских формирований на базы и войска. Консультации также прошли с Саудовской Аравией и Катаром.

Пентагон усилил присутствие в регионе, отправив истребители F-15E, системы ПВО Patriot и THAAD. Дальние бомбардировщики США остаются в состоянии повышенной боевой готовности более двух недель.