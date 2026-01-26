Продажи водки в России в 2025 году снизились на 3,6% по сравнению с 2024 годом, составив 73,315 миллиона декалитров, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

В то же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 12,7%, достигнув 18,808 миллиона декалитров. Объем реализации коньяка сократился на 9,2% — до 12,853 миллиона декалитров, а слабоалкогольной продукции продали на 87,3% меньше — всего 1,526 миллиона декалитров.

Продажи виноградного вина уменьшились на 1,9%, составив 56,004 миллиона декалитров. При этом продажи игристых вин снизились на 3,2% — до 22,771 миллиона декалитров, а ликерных вин — на 10,7%, до 1,154 миллиона декалитров.

В целом, в России в 2025 году было продано 205,798 миллиона декалитров алкогольной продукции, что на 9,3% меньше показателя 2024 года.