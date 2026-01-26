Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), расположенный в российском порту Новороссийск, сообщил, что одно из морских швартовых устройств снова введено в работу, поэтому нефть может проходить по маршруту, на который приходится около 90% экспорта казахстанской нефти. Сейчас в работе находятся «Швартование 1» и «Швартование 3», тогда как «Швартование 2», повреждённое морским дроном в ноябре, остаётся вне эксплуатации.

Черноморский терминал КТК работал с пониженной мощностью с ноября, что снизило возможности Казахстана по морским отгрузкам и давило на добычу. По оценкам ОПЕК, в декабре производство составило чуть более 1,5 млн баррелей в сутки. При этом крупное месторождение Тенгиз временно останавливали из-за отключений электроэнергии.