Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность выделения кредита на региональный проект «Модернизация пограничных пунктов для интеграции, логистики и развития», в котором Азербайджан выступает одним из ключевых участников и лидеров по развитию транзитной и пограничной инфраструктуры.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект охватывает Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Отмечается, что опыт Азербайджана в цифровизации таможенных процедур, модернизации пограничных переходов и развитии международных транспортных коридоров рассматривается как модель для других стран-участниц проекта.

Общая стоимость проекта составляет 50 млн долларов США, финансирование планируется осуществить за счет капитальных ресурсов АБР.

Одобрение концепции проекта запланировано на 26 ноября 2027 года, утверждение кредита — на 2028 год.