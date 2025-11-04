На фоне глобальных изменений в регионе Ближнего Востока Сирия налаживает международное сотрудничество. В этой связи Азербайджан также становится сирийским партнером. Взаимодействие между Баку и Дамаском стороны планируют развивать в сфере энергетики и добыче драгоценных металлов.

Эксперты, даже те, кто настроен весьма позитивно относительно азербайджано-сирийского сотрудничества, указывают на ряд трудностей, с которыми столкнутся стороны. Речь идет о западных санкциях, которые все еще ограничивают финансовые операции Сирии; нехватке инфраструктуры для приёма и распределения газа; проблемах с конкурентоспособностью местной ювелирной отрасли из-за высоких затрат и разнице цен на золото по сравнению с мировыми рынками.

В интервью Minval Politika эксперт по международным отношениям, научный сотрудник отдела истории и экономики арабских стран Института востоковедения НАНА Орхан Наджафов затронул вопросы перспектив азербайджано-сирийского сотрудничества, усиления позиции и роли Азербайджана в регионе и другие актуальные моменты.

— Сколько времени потребуется Сирии для того, чтобы восстановить и модернизировать необходимую газовую инфраструктуру?

— Для удовлетворения первичных потребностей Сирии потребуется как минимум два года. А восстановление общей национальной сети и организация производственных мощностей может затянуться на 5-10 лет. Процесс уже начался именно с организации поставок азербайджанского газа через Турцию, что даст возможность восстановить остановленные электростанции, и в течение первых лет часть электростанций уже будет работать в оперативном режиме.

Сирия может восстановить свою газовую инфраструктуру в тесном взаимодействии с азербайджанскими структурами. Я имею в виду азербайджанскую государственную нефтяную компанию, а также соответствующие азербайджанские предприятия, которые могут быть вовлечены в процесс. Все это будет происходить также в тесном взаимодействии и при сильной поддержке Турции, которая тоже заинтересована в восстановлении экономики Сирии, в частности его газовой инфраструктуры.

Тем самым, наряду с сотрудничеством в данной области, возможно, уже начнутся работы по доставке азербайджанской нефти на ближневосточный рынок. Конечно, это процесс долгосрочный, нацеленный на перспективу, но в данном случае многообещающий.

В целом, Азербайджан и в этом, и во многих других отношениях для Сирии является незаменимым экономическим и политическим партнёром, поскольку преимущество Азербайджана очевидно.

— За счет каких средств формируется финансовая база?

— Средства для восстановления газовой инфраструктуры и системы электроэнергии Сирии формируются на данном этапе при отсутствии значительных внутренних ресурсов. Делается это за счёт иностранных инвестиций, а также коммерческих кредитов, прямых государственных вливаний, партнёров Сирии, региональных фондов, частных компаний, например, азербайджанских и катарских. Естественно, данный процесс также зависит от ослабления санкций, от их полной отмены, что покажет будущее развитие событий.

Помимо других международных и двухсторонних каналов финансирования, большую роль играет нефтяная компания Азербайджана — SOCAR, выступающая поставщиком газа и потенциальным инвестором, так как эти поставки уже создают экономическую базу для восстановления и дальнейшего расширения по всей территории сирийского государства.

Думаю, что Сирия может воспользоваться разветвленной сетью внешнеэкономических связей Азербайджана, то есть, конечно, не обходя санкции, а в плане их смягчения, действуя прозрачно и в соответствии с международными нормами.

Также Сирия через Азербайджан может воспользоваться и потенциалом Израиля в выгодном для себя русле, так как израильское лобби имеет в американском конгрессе очень большое влияние. Особенно это становится важно с точки зрения отмены «Закона Цезаря», который словно Дамоклов меч занесён над Сирией.

— Каково значение и участие Азербайджана в модернизации энергетической инфраструктуры Сирии?

— Тут ключевая роль Азербайджана заключается в том, что он выступает как поставщик газа, участник объемных соглашений, инвестор, партнер по ряду проектов по запуску электростанций и модернизации электросетей, источник технического опыта.

Поставки азербайджанского газа дают быстрый эффект с точки зрения запуска электростанций, что значительно улучшает энергообеспечение промышленных и гражданских зон Сирии. Также азербайджанские компании могут участвовать в проектах модернизации посредством инвестиций, подрядных работ, подготовки персонала, особенно в тех сегментах, где у Азербайджана есть большие компетенции и богатый опыт, например, в области транспортировки газа, эксплуатации месторождений и прочее.

Конечно, в этом смысле еще предстоит поработать в области управления, санкционных рисков, а также на законодательном уровне решить вопросы потребностей в крупном капитале и по части логистики. При эффективном налаживании контактов и координации работы с Азербайджаном Сирия достигнет намеченной цели.

— Осваивая сирийский рынок, Баку осуществляет диверсификацию экспорта энергоресурсов, одновременно сокращая тем самым зависимость от европейского направления. Как сотрудничество между Баку и Дамаском повлияет на укрепление позиции Азербайджана на Ближнем Востоке?

— Сотрудничество с Сирией, конечно, укрепит позиции Азербайджана на Ближнем Востоке, так как Азербайджан начал выступать как региональный посредник между Сирией и Израилем, Турцией и Израилем.

Азербайджан может выступать посредником в переговорах также и между Ираном и новыми властями в Сирии, а также в какой-то мере даже и Ираном и Израилем.

Президент Азербайджана в интервью арабскому каналу «Аль-Арабия» очень грамотно указал на сферы сотрудничества Азербайджана с Сирией, а также роль, которую Азербайджан играет в регионе Ближнего Востока. Также был отмечен вклад Азербайджана, который нацелен на развитие региона, в частности Сирии, восстановление этого государства, международных связей и репутации.

В этом же интервью Алиев сказал, что все мы, являясь мусульманами, но независимо от нашей конфессиональной принадлежности, должны стремиться к объединению, использованию своего потенциала ради солидарности в исламском мире для решения общих насущных проблем и задач в соответствии с вызовами времени. Азербайджан имеет уникальный опыт мирного сосуществования представителей самых различных конфессиональных и этнических групп, поэтому Сирия как государство с разнообразной конфессиональной и этнической палитрой может воспользоваться этим опытом Азербайджана.

— Какая роль будет отведена Азербайджану в проектах по восстановлению золотодобывающей отрасли Сирии? В чем будет заключаться наша выгода?

— Роль Азербайджана по восстановлению золотодобывающей отрасли Сирии также значительна. Об этом свидетельствует встреча директора Главного управления по драгоценным металлам Сирии и временного поверенного в делах Азербайджана в Сирии в начале текущего года. Во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества и координация действий в данной области. Конечно, пока нет прямых контрактов, но налицо очевидные выгоды для обеих сторон.

Для Азербайджана это выглядит как способ расширения присутствия своей металлургической промышленности при максимальном использовании его значительных минеральных ресурсов. Тут, конечно, тоже речь идет о доле в добыче, экспорте, поступлениях в государственные и частные бюджеты, доступе к дополнительному сырью для местных ювелирных и перерабатывающих предприятий Азербайджана. Это означает расширение опыта в горнодобывающей отрасли и переработке за пределами Каспия, создание новых цепочек добавленной стоимости, таких как переработка, огранка, экспорт.

Экономическое и геополитическое присутствие в восстановлении Сирии не только укрепляет наши позиции в регионе, но и обеспечивает нам новые переговорные ресурсы. Тут есть ограничения и риски в связи с высокой себестоимостью и несовершенством местной сирийской инфраструктуры, ценовой конвергенцией с мировыми рынками, а также необходимостью соблюдения международных правил торговли драгоценными металлами. Все это зависит от динамики сотрудничества и стремления Сирии укреплять свои позиции на мировом рынке.

В этом смысле открываются взаимные перспективы также в добыче драгоценных металлов в самом Азербайджане. Как мы знаем, у нас есть достаточно серьезные запасы драгметаллов на освобожденных территориях. Эта работа тоже началась. Если у нас будет как можно больше партнеров и возможностей для развития данной отрасли, тем больше мы получим дивидендов.

— Какие санкции до сих пор сохраняются в отношении Сирии и будет ли отменен «Закон Цезаря»?

— Несмотря на заявления президента США Трампа об отмене санкций в отношении Сирии, некоторые ограничения сохранились. Европейский союз и Великобритания в 2025 году предприняли некоторые шаги по приостановке санкций – речь идет об ограничениях в энергетическом и банковском секторе в контексте политических перемен в Сирии. Однако целевые санкции, которые охватывают продажу оружия, средств двойного назначения, нарушения прав человека и отдельных заморозок активов, остались в силе.

«Закон Цезаря» от 2019 года остается основой санкционного давления США на Сирию. Правда, в нынешнем году в американском конгрессе зафиксированы законопроекты о его отмене. Состоялись обсуждения, были выдвинуты предложения о приостановке или смягчению применения санкций, но безусловная отмена ограничений зависит от решения конгресса и администрации в свете политических подвижек.

Если администрация может выдавать временные исключения для конкретных проектов восстановления, то лобби бизнес-структур оказывает постоянное давление. Конечно, без официальной отмены данного санкционного акта и привязки к комплексу гарантий по правам человека, а также реформам в Сирии существуют риски.

Азербайджано-сирийские отношения имеют хорошую перспективу. При удачном стечении обстоятельств и координации они могут внести весомый вклад в целом в устойчивое развитие региона, а также восстановление Сирии как полноправного субъекта международного права. В плане хартленда региона, между Центральной Азией и Ближним и Средним Востоком с одной стороны, а также другими государствами Южного Кавказа, Турцией, Средним Кавказом, Россией Азербайджан может проводить соответствующую своим интересам политику и извлекать выгоды.