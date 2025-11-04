Вчера президент Ильхам Алиев, выступая на торжественном собрании, посвящённом 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана, заявил о необходимости, чтобы азербайджанская молодёжь знала свою историю, а международное сообщество было информировано об исторической справедливости, на основе которой Азербайджан возвращается на свои исконные земли. Президент также подчеркнул необходимость активного изучения истории независимого Азербайджана, ведь за более чем тридцать лет суверенитета страна достигла небывалой силы и устойчивости.

Эти слова вновь поставили вопрос о том, какие направления в современной азербайджанской историографии нуждаются в усилении и как можно эффективнее использовать выставки, исторические карты и научно-популярные материалы для международного признания исторической правды.

С этими вопросами Minval Politika обратилась к директору Центра истории Кавказа, аналитику и историку Ризвану Гусейнову.

По мнению Гусейнова, перед Академией наук Азербайджана стоят большие задачи, особенно в год её 80-летнего юбилея. Однако, считает эксперт, наряду с празднованием юбилея настало время для глубокого реформирования системы Академии наук и в целом всей научной инфраструктуры.

«Существует несколько принципиальных направлений, которые необходимо развивать для укрепления азербайджанской исторической науки, особенно гуманитарных дисциплин, — отметил Гусейнов. — Прежде всего, это источниковедение. У нас этот раздел очень слабо развит, а именно он является основой для объективного изучения истории».

Историк подчеркнул необходимость подготовки специалистов за рубежом, в ведущих университетах мира. По его мнению, азербайджанские студенты и молодые учёные должны иметь возможность учиться, жить и работать с древними и средневековыми источниками, владеть древними и мёртвыми языками, на которых эти источники написаны.

«Именно здесь кроется одна из главных проблем. Наши оппоненты, в том числе армянская сторона, ссылаются на источники, чтобы формировать ложные представления об истории Азербайджана. Чтобы достойно отвечать, нужно уметь работать с источниками и владеть языками, на которых они созданы», — отметил он.

Гусейнов также указал на важность работы в зарубежных архивах. Для этого, по его словам, необходимо, чтобы азербайджанские учёные чаще публиковались в международных изданиях, участвовали в зарубежных конференциях, преподавали в иностранных университетах. Это не только повышает научный статус, но и расширяет доступ к архивным материалам за рубежом.

Отдельно эксперт выделил археологию как одно из приоритетных направлений исторической науки Азербайджана:

«Археология даёт нам возможность компенсировать пробелы в письменных источниках. Итоги раскопок и найденные артефакты позволяют доказывать то, что невозможно подтвердить документально. Именно в археологии мы видим одно из ключевых направлений будущего развития науки».

Не менее важным направлением, по словам Гусейнова, является картография. Он рассказал, что в Азербайджане активно изучается опыт Казахстана, где создана обширная база старинных карт:

«Наши казахстанские коллеги собрали тысячи карт, среди которых сотни средневековых изображают территорию Азербайджана. Сейчас ведётся работа над изданием большого сборника этих карт, что, безусловно, окажет положительное влияние на изучение нашей истории».

Гусейнов убеждён, что развитие академической науки невозможно без создания независимых исследовательских лабораторий и рабочих групп, как это сделано в Казахстане:

«Там междисциплинарные группы учёных получают гранты на конкретные исследования и обязаны представить результат. Это живая система, в которой финансируется не формальное получение зарплаты, а конкретный научный продукт. Такой подход позволил бы и нам продвигать приоритетные исследования, вовлекать иностранных специалистов и усиливать концептуальные основы азербайджанской историографии».

В заключение Гусейнов подчеркнул, что реформирование научной системы — это не просто административная мера, а необходимость для формирования современной, конкурентоспособной исторической школы, способной защитить историческую правду Азербайджана на международном уровне.