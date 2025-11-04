Турция не намерена вступать в контакты с нынешним правительством Израиля, возглавляемым премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила турецкая проправительственная газета «Hürriyet».

Издание отмечает, что при возможном формировании в Израиле нового правительства определяющими факторами для Анкары станут как его идеология, так и проводимая политика.

Таким образом «Hürriyet» отреагировала на заявление американского посла в Анкаре и спецпредставителя президента США по Сирии Тома Баррака о том, что «Турция и Израиль не будут воевать друг с другом». Баррак также заявил о возможности сотрудничества между двумя странами в регионе от Каспийского до Средиземного моря.

«Американские представители подчёркивают, что заявления Баррака являются не просто констатацией факта. По их мнению, его акцент на том, что Турция и Израиль не будут воевать, означает стремление Вашингтона не допустить конфликта между двумя странами и наладить контакты Анкары с новым израильским правительством в последующие годы. Неслучайны и высказывания Баррака о сотрудничестве в регионе от Каспийского моря до Средиземного. Эта географическая линия может означать создание энергетического и торгового коридора между Азербайджаном, Турцией и Израилем», — пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.