Армения и США ведут активные переговоры о строительстве железнодорожной линии, которая соединит Азербайджан с Нахчываном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Ереване.

«В настоящее время мы обсуждаем с нашими американскими партнёрами проект строительства железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахчываном. Почему именно с США? Потому что это неотъемлемая часть проекта TRIPP», — отметил Пашинян.

Он также добавил, что Ереван уже сегодня готов предоставить транзитный маршрут для грузов, следующих из Турции в Азербайджан и обратно.