Для обеспечения устойчивости пенсионной системы необходимы дополнительные реформы.

Об этом говорится в заключении Счётной Палаты по проекту государственного бюджета на 2026 год.

Было отмечено, что проведенный анализ свидетельствует о важности повышения внимания к показателям, используемым при оценке устойчивости пенсионной системы, особенно к показателю демографической нагрузки. Коэффициент демографической нагрузки определяется как отношение численности лиц, охваченных социальным страхованием, к численности занятых. На начало 2024 года коэффициент демографической нагрузки составил 54,2%, на конец 2024 года – 51,7%.

Отмечено, что хотя на начало и конец 2024 года наблюдается положительная динамика показателей, необходимо создание гибкой правовой базы и механизмов для дальнейшего улучшения этих показателей.