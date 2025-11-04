Для обеспечения удовлетворенности граждан, расширения спектра предоставляемых услуг и предотвращения потери времени Министерство внутренних дел постоянно совершенствует свои электронные сервисы.

Теперь справку об отсутствии судимости можно получить в электронном виде всего за несколько секунд через мобильное приложение “E-Polis” или портал “e-xidmet.mia.gov.az”.

Ранее для получения такой справки требовалось предоставить документы, пройти проверку и дождаться подготовки справки, что занимало определенное время — гражданам приходилось стоять в очередях и посещать госучреждение. Теперь же справку, на получение которой раньше уходили примерно сутки, можно получить в режиме реального времени, не выходя из дома.

Благодаря новой возможности полностью устраняются физические очереди, минимизируются потери времени, повышается оперативность и прозрачность обслуживания. Одновременно ускоряется обмен информацией между государственными структурами, отпадает необходимость в физической передаче и архивировании документов.

