Министр энергетики Катара и глава государственной компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби заявил, что Доха может приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Евросоюз не пересмотрит директиву Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), обязывающую компании проверять все цепочки поставок.

Выступая на энергетической конференции ADIPEC, министр подчеркнул, что новые европейские требования создают риск для поставщиков и могут привести к финансовым санкциям.

«Если Европа не пересмотрит или не отменит директиву CSDDD и продолжит вводить штрафы до 5% от мирового оборота в энергетическом секторе, поставки СПГ из Катара в Европу будут прекращены. Это совершенно очевидно», — заявил аль-Кааби.

Он также отметил, что Катар в ближайшей перспективе не сможет достичь нулевого уровня выбросов углеводородов, однако страна продолжит реализацию программ по снижению углеродного следа в энергетике.