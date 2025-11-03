Судейская бригада из Австрии назначена на матч IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и лондонским «Челси», который пройдет в Баку.

Главным арбитром встречи станет Себастьян Гишамер. Ему будут помогать ассистенты Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Обязанности четвертого судьи выполнит Вальтер Альтманн. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Мануэль Шюттенгрубер, а его помощником (AVAR) назначен Йозеф Спурны.

Матч «Карабах» – «Челси» состоится 5 ноября в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.