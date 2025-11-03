Бывший главный бухгалтер ООО «Rifah Group» Самира Зейналова, обвиняемая в хищении более 802 тысяч манатов этой компании, приговорена к 8 годам лишения свободы.

Приговор был оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям на судебном заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой, сообщает Report.

Согласно обвинительному заключению, Самира Зейналова, работая главным бухгалтером ООО «Rifah Group» в 2022–2023 годах, воспользовалась доверенностями, полученными от своих родственников, для открытия банковских счетов на их имя без их ведома и присвоила 802 429 манатов, принадлежащих данному ООО, переведя их на их счета.

Самире Зейналовой предъявлено обвинение по статьям 179.4 (Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (Мошенничество с использованием должностных полномочий) Уголовного кодекса.