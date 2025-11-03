В двух домах, расположенных в Гахском районе, совершены кражи. Неизвестный проник в дома в вечерние часы и похитил около 100 тысяч манатов наличными и ювелирные изделия на сумму 25 тысяч манатов.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведённых оперативных мероприятий был задержан 32-летний Эльчин Рашидов, ранее неоднократно судимый за кражи.

Он признался, что на украденные деньги поехал отдыхать за границу, а ювелирные украшения заложил в ломбард, получив за них наличные.

Расследование также показало, что Рашидов совершил кражу и в Бинагадинском районе Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, по решению суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.