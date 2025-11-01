В Баку избили женщину, которая кормила бездомную собаку.

На территории Сабаильского района 44-летний Ибрагим Ахмедов увидел, как женщина кормит собаку перед его домом, и потребовал, чтобы она немедленно увела животное, пишет Lent.az.

«Эта собака раньше ела кур и цыплят у соседей, поэтому я попросил женщину забрать ее. Когда она отказалась, я бросил камень в собаку. Тогда женщина начала снимать меня на телефон и сказала: “Пусть тебя покарает Бог, враг животных”. В этот момент из дома вышла моя жена, услышала, как меня оскорбляют, и между ними началась ссора — они начали драться, тянуть друг друга за волосы. Когда я попытался их разнять, увидел, что телефон женщины упал и разбился. В порыве гнева я добил его об землю», — сказал Ибрагим Ахмедов

В отношении Ибрагима Ахмедова был составлен протокол по статьям 157 (побои) и 232-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Кодекса об административных правонарушениях.

Решением Сабаильского районного суда он оштрафован на 500 манатов.