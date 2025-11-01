Около 90% убийств журналистов по всему миру остаются нераскрытыми. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге.

Выступление было приурочено к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября.

Дюжаррик подчеркнул, что сотрудники СМИ во всем мире, особенно в секторе Газа, сталкиваются с серьезными рисками.

«Почти девять из десяти убийств журналистов остаются нераскрытыми. Газа стала самым смертоносным местом для журналистов во всех конфликтах», — заявил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к независимому и беспристрастному расследованию убийств журналистов. Он подчеркнул, что безнаказанность является угрозой свободе прессы и самой демократии.

«Когда журналистов заставляют замолчать — мы все теряем свой голос», — сказал представитель Гутерриша.

По данным международных организаций, Израиль обвиняется в убийстве более 250 журналистов за два года атак на сектор Газа. Большинство из них погибли при выполнении профессиональных обязанностей.