В Милли Меджлисе определена дата начала обсуждения госбюджа на 2026 год. Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов сообщил, что 4 ноября в комитете начнутся обсуждения проекта бюджета наследующий год, сообщает АПА.

По его словам, 6 ноября на заседании комитета будут рассмотрены и другие документы, входящие в бюджетный пакет:

«Речь идет, в основном, о поправках в Налоговый кодекс. Обсуждения бюджета также пройдут в других комитетах 4, 5 и 6 ноября. После праздника в течение двух дней мы проведем обобщающие заседания, чтобы завершить обсуждение бюджета в комитетах. Затем бюджетный пакет будет вынесен на пленарное заседание парламента», — отметил Амирасланов.