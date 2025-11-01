В Турции вынесен приговор по громкому делу о трагедии в отеле Grand Kartal Hotel, где в результате пожара погибло 78 человек. Как сообщает телеканал NTV, на скамье подсудимых оказались 32 человека, среди которых — владелец гостиницы Халит Эргюль, его супруга и дочери.

Одиннадцать фигурантов дела, в том числе семья Эргюль, были приговорены совокупно к 34 срокам пожизненного заключения. Среди других фигурантов — бухгалтер и генеральный директор отеля, два заместителя мэра города Болу, руководитель и инспектор пожарной службы. Заседание проходило в спортивном зале местной школы, специально переоборудованном под зал суда.

По словам журналистов, оглашение приговора заняло около 13 минут и вызвало аплодисменты присутствующих.

Пожар произошёл ночью 22 января в горнолыжном комплексе Карталкая. В огне погибли 78 человек, включая 34 ребёнка, ещё 137 получили ранения. В рамках следствия были арестованы 15 человек, включая владельца и директора отеля.

По данным газеты Sabah, возгорание началось на кухне — сотрудники, покидая помещение, забыли выключить гриль. Когда на него попало масло, вспыхнул огонь, а попытка потушить его водой только усилила пламя. Через вытяжную систему пожар быстро распространился по вентиляции и достиг крыши. Дополнительную трагичность ситуации придало то, что пожарная сигнализация в здании не функционировала, и постояльцы узнали о пожаре слишком поздно.