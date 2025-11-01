Депутаты парламента Болгарии проголосовали за временный запрет на экспорт в страны ЕС нефтепродуктов, в основном дизельного и авиационного топлива, сообщает болгарское агентство БТА.

Эту инициативу поддержали 135 парламентариев, «против» высказались четверо, 42 депутата воздержались.

С предложением о временном ограничении экспорта нефтепродуктов выступили представители партий ГЕРБ, «Новое начало», «Есть такой народ» и «Объединенные левые».

По мнению парламентского большинства, эта мера необходима для обеспечения энергетической безопасности страны и стабильности внутреннего рынка топлива, а также ввиду санкций, введенных США против российской компании «ЛУКОЙЛ», которая владеет единственным НПЗ в Болгарии.

При этом, отмечает БТА, ограничения не будут распространяться на дозаправку и заправку топливом судов и самолетов, как болгарских, так и иностранных, а также на поставки вооруженным силам государств ЕС и НАТО.