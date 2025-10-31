Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев не считает возможным участие президента Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване.

«Во-первых, официальное письмо-приглашение для участия президента Азербайджана в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване, еще не поступило. Во-вторых, в нынешних обстоятельствах мы не думаем, что участие Азербайджана в этом мероприятии на самом высоком уровне будет возможным», — сказал он в интервью Baku TV.