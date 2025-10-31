Вашингтонский саммит оказал важную политическую поддержку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге в Зангилане.

Он отметил, что главной целью встречи было обеспечение прочного мира и выразил благодарность администрации США и президенту Дональду Трампу за содействие в продвижении переговоров.

«В настоящее время Армения и Азербайджан учатся жить в мирных условиях, потому что после обретения независимости обе страны не знали, что такое мир. Тем не менее, мы находимся в процессе установления мира. Объявить войну очень просто, так как речь идёт о крови, разрушениях и всех этих ужасных вещах. Однако установить мир в этот период и привыкнуть жить в мирных условиях крайне сложно», — подчеркнул Гаджиев.