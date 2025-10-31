Строительные работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией подошли к завершающей стадии.
Об этом сообщил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своей публикации в социальной сети X.
«Азербайджан проводит масштабные работы по созданию новых транспортных и логистических связей в регионе», — отметил Хикмет Гаджиев.
Zangazur Corridor comes to final completion towards Azerbaijan-Armenia border. Azerbaijan is doing its hard work on the ground to establish regional transport and logistics connectivity!!! pic.twitter.com/DW6KKqEUMT
