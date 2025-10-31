По поручению президента Азербайджана 31 октября началась поездка представителей дипломатического корпуса и международных организаций в Джебраильский и Зангиланский районы.

В визите участвуют более 100 представителей из 51 страны и 12 международных организаций. Делегацию сопровождает помощник президента Хикмет Гаджиев.

В ходе поездки дипломаты ознакомятся с ходом восстановительных и реконструкционных работ, реализуемых в рамках программы «Большое возвращение». Им также представят проекты Зангезурского коридора и ключевые инфраструктурные объекты — в том числе животноводческий комплекс Dost Agropark, железнодорожную станцию Хаккяри, жилые кварталы, школы, детские сады и мечети.

Это уже 20-й визит представителей дипломатического корпуса в освобождённые территории, организованный по поручению президента Азербайджана.