В Турции началось серийное производство боевых танков Altay собственной разработки. Первая машина была принята на вооружение командованием армии страны 28 октября во время церемонии открытия завода по серийному выпуску танков ALTAY и бронетехники нового поколения с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер заявил, что Altay оснащен новейшими системами для максимальной адаптации к современным боевым действиям и самым сложным условиям.

По сообщениям турецких СМИ, машины будут поставляться не только в Вооруженные силы Турции, но и для армий дружественных и союзных государств. По словам Эрдогана, Турция больше не будет зависеть от других в вопросах обороны: «Мы строим Турцию, за которой следуют, а не Турцию, которая следует за кем-то».

За подробностями о технических параметрах танка Altay, о том, какие государства могут стать потенциальными покупателями этой машины и насколько данное военное производство способно снизить зависимость Турции от внешних поставок Minval Politika обратился с вопросами к политологу, профессору, заведующему отделением политологии и международных отношений университета Кахраманмараш Тогрулу Исмаилу.

— В чем заключается основное отличие танка Altay от машин других производителей?

— Главное отличие Altay от танков других производителей заключается в том, что это первая полностью модернизированная турецкая платформа, сочетающая западные технологии и отечественные системы. Танки оснащены 120-мм гладкоствольной пушкой L55, совместимой с боеприпасами НАТО, современными системами управления огнём Aselsan, броней Roketsan и пушкой MKEK. Высокая степень локализации при сохранении мировых стандартов делает Altay уникальным предложением на рынке.

— То есть в производстве Altay применяются стандарты военной техники стран НАТО…

— В производстве Altay действительно применяются стандарты НАТО: калибр орудия, система связи, элементы навигации и интерфейсы управления разработаны с учётом стандартов Североатлантического альянса.

Это обеспечивает совместимость танков с существующими натовскими боеприпасами и системами поддержки, хотя полная сертификация по всем протоколам НАТО ещё не завершена.

— В Турции заявили, что данная техника будет поставляться для армий дружественных и союзных стран. Какие характеристики этой техники могут серьезно заинтересовать потенциальных покупателей?

— Altay обладает характеристиками, способными серьёзно заинтересовать зарубежных покупателей.

К их числу относятся модульная конструкция, возможность адаптации под условия различных театров военных действий, система активной защиты, цифровое управление, современная броня и соотношение цена–качество, выгодно отличающее турецкий танк от дорогих западных аналогов.

Кроме того, Турция готова предлагать партнёрам совместное производство и локализацию обслуживания, что особенно привлекательно для стран с развивающимся ВПК.

— Есть сведения о том, сколько единиц этой техники Турция способна выпускать и есть ли возможность нарастить производственные мощности?

— Производственные возможности Турции позволяют выпускать десятки танков в год с потенциалом увеличения объёмов.

Первая партия включает около 250 единиц для нужд турецкой армии. По мере развёртывания полных мощностей компания BMC планирует выпускать до 90–100 танков ежегодно. В дальнейшем объёмы могут быть увеличены благодаря внедрению отечественного двигателя BATU и расширению производственных линий.

— Каковы перспективы, что Altay станут закупать партнеры Турции по НАТО?

— Закупки Altay странами НАТО маловероятны, но интерес со стороны союзников Турции очевиден.

Большинство членов НАТО уже располагают современными моделями — Leopard 2, Abrams или Challenger, поэтому они не будут массово переходить на турецкую платформу. Вместе с тем дружественные Турции государства, такие как Катар, Пакистан, Малайзия и ряд африканских стран, проявляют явный интерес к Altay. Особенно привлекательной для них является возможность трансфера технологий и локального производства.

— Украина может получить эти танки? И какую реакцию на это получит Анкара от Москвы?

— Украина теоретически может получить танки Altay, но это крайне чувствительный вопрос для Анкары.

Турция формально способна экспортировать танки в Киев, однако подобный шаг вызовет резкое недовольство Москвы. С учётом баланса интересов между Россией и Украиной Анкара, скорее всего, воздержится от прямых поставок тяжёлой бронетехники, ограничиваясь менее политически острыми формами военной поддержки.

— Эрдоган заявил, что Турция предпринимает решительные шаги для достижения полной независимости в оборонной промышленности от внешних поставок. Насколько близка страна к заявленной цели?

— Турция постепенно приближается к полной независимости в оборонной промышленности.

За последние годы Анкара добилась серьёзных успехов: локализация систем вооружения, электроники и бронирования превышает 70%. Основной вызов — импортные двигатели и отдельные элементы трансмиссии. После завершения сертификации турецкого двигателя BATU страна сделает решающий шаг к полной автономии в производстве боевых машин.

— Азербайджан и Турция договорятся о поставках Altay?

— Военно-политическое партнёрство двух стран делает подобную сделку вполне вероятной. Баку рассматривает возможность обновления бронетанкового парка, а Altay логично вписывается в концепцию военного сотрудничества двух государств. Пока официального контракта нет, но стороны ведут консультации, и вероятность договорённости в ближайшие годы остаётся высокой.

В итоге запуск серийного производства Altay подтверждает, что Турция уверенно движется к статусу одного из ведущих производителей современного вооружения. Эти танки станут не только опорой национальной армии, но и инструментом внешнеполитического влияния Анкары на мировых рынках вооружения.