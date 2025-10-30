В Астане до смерти избит бывший советник президента Казахстана Ержан Бабакумаров. Факт его смерти подтвердил заместитель генерального прокурора республики Галымжан Койгелдиев.

По данным полиции, между Бабакумаровым и его знакомым произошёл конфликт, который перерос в драку. В результате полученных травм 56-летний Бабакумаров скончался.

«Подозреваемый задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование», — сообщили в пресс-службе полиции.

Ержану Бабакумарову было 56 лет. В разные годы он возглавлял СЦК, Центр анализа и прогнозирования при Администрации президента РК, замом руководителя Канцелярии при президенте, а также замом акима Алматы.

С апреля по июль 2019-го Бабакумаров был советником президента Республики Казахстан.