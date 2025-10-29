Германия намерена выделить 900 млн евро на закупку 12 000 боевых дронов для одной из бригад, размещённых в Литве. Средства будут распределены между тремя компаниями — двумя стартапами Helsing и Stark и крупнейшим европейским производителем вооружений Rheinmetall, сообщили источники Financial Times.

Дроны, которые поставят три производителя, предполагается отправить в Литву, где Германия весной 2025 года впервые после Второй мировой войны разместила войска у российских границ. Бронетанковая бригада Бундесвера, которая к 2027 г. должна насчитывать 5000 солдат, находится в Литве на постоянной основе.