Полиция предупредила граждан о случаях кибермошенничества и подозрительных звонках.

В заявлении отмечается, что кибермошенники постоянно придумывают новые схемы и меняют методы, однако их цель остаётся неизменной — завладеть деньгами граждан.

«Помните, существует только один способ постороннего вмешательства в ваш банковский счёт — получение ваших данных: информации карты, CVV-кода, пароля 3D Secure, подтверждающих SMS-кодов и других конфиденциальных сведений.

Независимо от того, кто и с какой целью вам звонит или пишет, не сообщайте личные и банковские данные, не проверив достоверность источника.

Предотвратить опасность прежде всего можете вы сами. Не спешите реагировать на подозрительные звонки и предложения — сразу обращайтесь в полицию. Повышая осведомлённость и предупреждая близких, мы вместе можем защитить себя от кибермошенников и обеспечить безопасность своих банковских карт», — говорится в сообщении.