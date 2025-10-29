Политики в Германии и Польше выразили недовольство ростом числа молодых украинцев, прибывающих после смягчения правил выезда из Украины, сообщает Politico.

Хотя отношение к украинцам в целом остаётся положительным, их наплыв становится темой для ультраправых партий. В Берлине предупреждают, что поддержка Украины может ослабнуть, если молодые мужчины будут восприниматься как «уклоняющиеся от службы».

«Нам неинтересно, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну», — заявил депутат Бундестага от ХДС Юрген Хардт.

В Польше партия Konfederacja заявила: «Польша не может быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать родину, перекладывая расходы своего дезертирства на польских налогоплательщиков».

По данным СМИ, после изменения украинского законодательства летом приток мужчин 18–22 лет вырос в разы: только в Польшу с сентября въехали около 98,5 тысячи человек, а в Германию еженедельно прибывает до 1,8 тысячи.