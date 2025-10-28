Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с жителями села Хоровлу Джебраильского района. Глава государства вручил ключи от квартир переселившимся в село жителям.

Приветствуя жителей, президент Ильхам Алиев сказал: Здравствуйте, добро пожаловать.

Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Салам алейкум.

Житель: Мы гордимся Вами, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, салам алейкум.

Жительница: Мы гордимся Вами, Вы всегда наша гордость.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Будьте всегда во главе нашего государства.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, рад вас видеть. Здравствуй, дочка. Добро пожаловать в родной край.

Жительница: И Вы добро пожаловали.

Президент Ильхам Алиев: Салам алейкум. Дорогие жители села Хоровлу, сердечно приветствую вас. Сегодня в истории села Хоровлу очень знаменательный, незабываемый, исторический день. Жители села возвращаются на родную землю. От всего сердца поздравляю вас по этому случаю, живите здесь счастливо.

Жители: Спасибо, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Государство создало для вас все условия. Сейчас село Хоровлу радует глаз. Очень красивые здания, школа, детский сад, медпункт, создаются рабочие места. Количество домов 334, и на первом этапе здесь поселятся 1400 человек. По имеющимся у меня данным, до оккупации в селе Хоровлу проживало 1500 человек. Сейчас, конечно, семьи разрослись, и число жителей Хоровлу составляет чуть более 2 тысяч человек. На втором этапе будут построены дома и для других граждан. Но я считаю, что работа, проделанная на первом этапе, заслуживает одобрения. Здесь есть все возможности для комфортной, счастливой жизни.

Село Хоровлу было освобождено от армянской оккупации в первую неделю Отечественной войны, и, по существу, именно с этих мест началось наше победное шествие. Наши солдаты и офицеры, продвигаясь вперед в направлении Джебраила, Физули, смогли прорвать несколько линий обороны противника, открыв тем самым путь для нашего будущего победного шествия. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Светлая память о них всегда жива и будет жить в наших сердцах.

Ровно пять лет назад эта территория была освобождена от оккупации, и эта славная история всегда будет жить в наших сердцах. Через несколько дней мы отметим пятую годовщину нашей исторической Победы. 8 Ноября – День Победы – самая яркая страница нашей истории. Наша историческая Победа пять лет назад вызвала огромный резонанс во всем мире.

Азербайджанский народ – мужественный, героический, решительный народ, народ, преданный своей земле. Мы доказали, что не намерены мириться с оккупацией, хотя неоднократно заявляли об этом. Более 300 городов, поселков и сел были освобождены на поле боя, и Армения была вынуждена сдаться, подписав акт о капитуляции.

С того дня мы занимаемся созидательной работой. Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку. В Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают и учатся уже более 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них – бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в родные края, на родную землю. А остальные – граждане, задействованные в различных работах.

Сегодня перед вашими глазами наглядное доказательство «Великого возвращения». Создавая такие прекрасные условия, Азербайджанское государство в очередной раз демонстрирует свою политику. В период оккупации на многочисленных встречах с бывшими переселенцами я говорил, что после освобождения земель наши города, села будут восстановлены, станут лучше, чем прежде. Сегодняшний день – яркое подтверждение этих слов. Сегодня в вашей жизни начинается новая эпоха. На протяжении долгих 30 лет вы жили как переселенцы и беженцы в тяжелых условиях, испытали моральные страдания. Особенно на первом этапе оккупации, когда абсолютное большинство переселенцев были расселены в палаточных городках. Поэтому сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это в том числе и торжество справедливости. Надо верить в справедливость и обеспечивать ее. Наш народ верил в справедливость и добился ее. Хозяевами этих земель являемся мы. Мы изгнали врага с наших земель и сегодня строим прекрасную жизнь. От всей души поздравляю вас с этим событием, желаю вам счастья, здоровья.

Жители: Спасибо большое, это благодаря Вам. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жители: Это благодаря Вам, всегда будьте во главе азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Благодаря Вам наступили прекрасные дни. Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Господин президент, мы гордимся Вами. Вечно будьте нашим президентом.

Жительница: Да ниспошлет Аллах Вам здоровья. Всегда будьте во главе нашего народа.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Где вы жили в период оккупации?

Жительница: В Баку. Господин президент, благодаря Вам …

Президент Ильхам Алиев: В каких условиях вы жили?

Жительница: Прекрасных, благодаря Вам у нас везде хорошие условия. Да ниспошлет Аллах Вам здоровья. Мы также выражаем наши искренние приветствия, огромную любовь Мехрибан ханым.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Будьте всегда во главе нашего государства. Благодаря Вам наш Азербайджан с каждым днем будет становиться все краше. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Иншаллах. Наверное, и молодежь с удовольствием вернулась.

Жительница: С огромным удовольствием. Нашей радости нет предела, господин президент, правда.

Другая жительница: Это супруга шехида, у нее двое детей. Конечно, мы с нетерпением ждали сегодняшнего дня.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Жители: Аминь.

Жительница: Да возвысит Аллах наших шехидов. Для нас это очень радостный день. Да хранит Вас Аллах! Пусть Аллах бережет Вас, Ваших детей. Я благодарю Вас как мать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю.

Другая жительница: Господин президент, я хотела бы выразить Вам особую благодарность за то, что Вы подарили нам этот исторический, вселяющий гордость день.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Вы знаете, что и в городе Джебраил уже поселились бывшие вынужденные переселенцы. Сегодня в городе Джебраил будет заложен фундамент второго и третьего жилых комплексов.

Жительница: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Число людей, которые будут здесь жить, увеличится. Кроме того, сегодня я заложу фундамент мечети в городе Джебраил.

Наряду с этим, как вы знаете, в Джебраильском районе создаются рабочие места. Уже функционирует промышленная зона «Аразская долина». Там действуют три предприятия. Но в ближайшем будущем их число достигнет примерно двадцати. То есть проблем с рабочими местами здесь не будет.

В том числе сегодня в городе Джебраил будет заложен фундамент двух солнечных электростанций. А третья, самая крупная, находится уже в стадии реализации. Должен также отметить, что этот регион обладает прекрасным сельскохозяйственным потенциалом. В то же время здесь будет производиться и солнечная энергия, которая обеспечит весь регион. Поскольку мощность солнечных и гидроэлектростанций, которые построены и находятся в процессе строительства в Джебраильском и Зангиланском районах, достигнет примерно 400 МВт. То есть 400 МВт – это мощность, которая покрывает потребности крупного города.

Мы также постоянно работаем над созданием рабочих мест. Здесь будут созданы условия для занятий сельским хозяйством, животноводством. Конечно, как и в других уже сданных в пользование селах на приусадебных участках можно заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур. Каждому из вас выделен приусадебный участок площадью двенадцать соток. Но здесь можно будет заниматься сельским хозяйством на других больших площадях – на землях, пригодных как для пастбищ, так и для посева. То есть в Карабахе, Восточном Зангезуре не должно быть безработицы. При строительстве всех этих городов и сел мы своей главной задачей ставим обеспечение живущих здесь людей работой.

Жители: Большое спасибо, да ниспошлет Аллах Вам здоровья, долгих лет жизни. Нам было приятно.

Президент Ильхам Алиев: Еще раз поздравляю вас.

Жительница: Я лично от имени жителей Хоровлу выражаю Вам признательность.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Всегда будьте во главе нашего народа, нашего государства, наших прекрасных детей. Да хранит Вас Аллах. Аминь!

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: Приехав сегодня в наше село, мы действительно его не узнали. Словно Швейцария, оно такое прекрасное, такое великолепное.

Президент Ильхам Алиев: Таковы стандарты Азербайджана.

Житель: Да, конечно, благодаря Вам, господин президент. Мы действительно не могли поверить. То есть в одном селе такие прекрасные условия, такая красота. Да будет Аллах доволен Вами. Благодарим Вас, Вы удвоили нашу радость. Приехали, встретились с нами, поздравили нас с переездом. Большое спасибо, да будет Аллах доволен Вами.

Президент Ильхам Алиев: Сколько лет вам было во время оккупации?

Житель: Я покинул село, когда мне было 12 лет.

Президент Ильхам Алиев: Помните?

Житель: Да, да, очень хорошо помню. Да будет Аллах доволен Вами, господин Президент!

Другой житель: А я уехал, когда мне было 27 лет, вернулся в 60 лет. Спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Чем вы занимались здесь в то время?

Другой житель: Животноводством. Еще был водителем.

Президент Ильхам Алиев: Каким было село в то время?

Другой житель: Дома в селе каждый строил где придется. Теперь это село городского типа, красивое, великолепное. Благодарю, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Но построено на месте Хоровлу.

Другой житель: Да, на своем месте.

Президент Ильхам Алиев: В то время здесь основным занятием было скотоводство?

Другой житель: Только скотоводство, хозяйственные работы, виноградарство.

Президент Ильхам Алиев: Джебраильский район, виноградарство.

Другая жительница: Хлопка не было, были развиты виноградарство, зерноводство, животноводство. Да, на очень высоком уровне. Большое спасибо. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас есть возможности развивать сельское хозяйство более современными методами. Здесь создаются агропарки, одновременно будут выделены земельные участки для тех, кто занимается сельским хозяйством. Будут созданы условия и для посевных работ, и для животноводства. Во многих освобожденных селах уже есть люди, занимающиеся сельским хозяйством – и скотоводством, и пчеловодством, закладываются фруктовые сады, виноградники. То есть окрестности этого села должны быть такими же красивыми, как и оно само. А это должны сделать вы. Государство, конечно же, окажет вам поддержку.

Жители: Большое Вам спасибо, благодарим Вас, да поможет Вам Аллах.

Другая жительница: Жители села очень трудолюбивые. Где бы мы ни жили, там все вокруг становилось зеленым. Большое спасибо, это знают все. От имени сельчан я тоже благодарю Вас за то, что Вы вернули нам село в таком прекрасном состоянии.

Другой житель: Эти земли были богарные, здесь выращивался прекрасный виноград.

Президент Ильхам Алиев: Богара? Без орошения. Технический виноград или столовый?

Другой житель: Столовый.

Президент Ильхам Алиев: Винзавод был?

Другой житель: У нас был и винзавод.

Президент Ильхам Алиев: В Джебраиле.

Другой житель: И здесь был.

Президент Ильхам Алиев: И в селе был?

Другой житель: В верхней части села, в том месте, которое мы называли колхозным двором. Там был большой завод по производству напитков, а также винный завод. Здесь на богарных землях росла и пшеница.

Президент Ильхам Алиев: То есть земля плодородная. Замечательно. Земля этого региона вообще очень хорошая. В Карабахской зоне почва в некоторых местах вот такая черная, очень черная. Это очень плодородная земля, но враг оккупировал эту землю, разорил ее. Видите, они не оставили ни одного целого здания, разрушили все, даже камни вывезли и продали.

Другой житель: Спасибо, большое спасибо. Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Я всегда говорю, мы отомстили на поле боя. Мы и за наших шехидов отомстили, и справедливость восстановили. Мы изгнали всех врагов с нашей земли.

Другой житель: Благодаря Вам мы живем с высоко поднятой головой. Благодарим, спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Вы тоже жили в страданиях. Я знаю это. В период оккупации я много раз встречался с переселенцами. Сколько городков мы создали, может быть, около сотни городков для беженцев. Палаточные городки были ликвидированы в 2007 году. Когда меня избрали Президентом в 2003 году, я сказал, что через пять лет не останется ни одного палаточного городка. Мы ликвидировали их за четыре года. Потом мы расселили сотни тысяч – около трехсот тысяч беженцев в новых зданиях. Но все же родная земля – другое дело.

Другой житель: Родная земля – это другое.

Другой житель: Родная земля – другое.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили?

Другой житель: В Баку.

Президент Ильхам Алиев: В Баку. Сразу после того, как покинули эти места?

Другой житель: Нет, сначала мы жили в палаточном городке. Не выдержали там холода и уехали в Баку.

Президент Ильхам Алиев: Вы помните эту оккупацию?

Другой житель: Я все помню. Когда армяне вошли в это село, мы ушли последними.

Президент Ильхам Алиев: Откуда они вошли?

Другой житель: Армяне вошли с этой стороны. Там село Дашкесан, они вошли в наше село оттуда. А еще со стороны Физули. Это наш средний кяриз. Отсюда мы перешли на другую сторону горы, а оттуда пошли в сторону Араза и ушли последними. Шли по асфальтированной дороге по берегу Араза в сторону Бейлягана. Половина перешла в Иран. Тогда Иран тоже перекрыл дорогу, не пустил.

Президент Ильхам Алиев: Да, жители Зангилана перешли на ту сторону через реку Араз. А здешние пошли вдоль реки.

Другой житель: Мы пошли вдоль реки. Иран многим не дал возможности пройти оттуда, машины остались, большинству пришлось идти пешком. Они шли через виноградники. Тем, кто занимался животноводством, пришлось оставить скот. Вот такие плохие были времена, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Все имущество, дома, все осталось?!

Другой житель: Все дома с вещами остались.

Президент Ильхам Алиев: Мы говорили об этом международным организациям. Хоть какая-то международная организация что-то сделала? Ничего!

Другой житель: Мы верили только Вам.

Президент Ильхам Алиев: Кто-то пришел и сказал армянам: «Уходи отсюда, это не твоя земля?».

Другой житель: Нет, нет!

Президент Ильхам Алиев: И еще хотели, чтобы мы смирились с этой ситуацией. Еще говорили: «Решайте мирным путем». Я говорил: «Хорошо, давайте мирным путем, но решим». Говорили: нет, войны не должно быть. Потом говорили, что война ни к чему не приведет. То есть все, кто занимался этим вопросом, объединились против нас, все были на стороне Армении.

Другой житель: Мы читали это в прессе. Было трудно, тяжелые были времена. Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души.

Другой житель: Вы, наш Командующий, вернули земли. Мы все верили.

Президент Ильхам Алиев: Наш народ тоже проявил волю, мы не смирились, дети выросли в духе патриотизма. Воспитание, которое давали детям в семьях, школах, сыграло большую роль. То есть наша молодежь, встав грудью на защиту своих земель, освободила их. Причем, больше всего шехидов у нас было именно на первом этапе, когда они перешли линии обороны – и отсюда, и из Физули. Они жили с тоской по этой земле, идти вперед под пулями требует очень большого мужества.

Другая жительница: Господин президент, мне было 38 лет, когда я с тремя сыновьями покинула эти места.

Президент Ильхам Алиев: Вы работали здесь?

Другая жительница: Да, я была заведующей школьной библиотекой, в средней школе. Все трое моих сыновей учились в школе, они были несовершеннолетними. Мы с ними покинули эти места. Теперь, слава Аллаху, вернулась вместе с внуком, сыном.

Президент Ильхам Алиев: Машаллах!

Другая жительница: Да поможет Вам Аллах. Все случилось благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: Теперь и молодежи здесь не должно быть скучно. Потому что, во-первых, это их родная земля. Во-вторых, условия хорошие. В-третьих, весь Карабах, Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов – не только в Азербайджане, но и в мировом масштабе. Где еще строятся такие села?

Другой житель: Нет такого. Красиво, всем нравится. Прекрасные села.

Президент Ильхам Алиев: Города, дороги. По какой дороге вы сюда приехали?

Другой житель: Мы приехали через Шукюрбейли.

Президент Ильхам Алиев: Видели дорогу?

Другой житель: Видели, видели, прекрасная дорога.

Президент Ильхам Алиев: Такие дороги были?

Другой житель: Раньше, когда мы ехали отсюда по этой дороге, это занимало полчаса, сорок минут. Теперь добираемся за 10 минут.

Президент Ильхам Алиев: Теперь отсюда до Зангилана можно доехать за 20 минут. Зангезурский коридор также пройдет отсюда. Это будет большой торговый путь.

Другая жительница: Иншаллах, благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: То есть отныне будет развиваться еще больше. Главное, чтобы люди здесь обосновались, было больше детей, семьи разрастались, дела шли. Строительство, благоустройство, счастливая жизнь и мир. Отныне никто не сможет поднять голову против нас. Никто, никто!

Жители: Благодаря Вам, благодаря «Железному кулаку».

Президент Ильхам Алиев: Если кто-то поднимет голову, снова увидит «Железный кулак».

Жители: Большое спасибо.

Затем состоялась церемония вручения ключей.