Переговоры между Афганистаном и Пакистаном в Стамбуле о заключении долгосрочного перемирия завершились безрезультатно. Об этом Reuters сообщили афганские государственные СМИ и источник в пакистанских силовых структурах.

Ранее, 19 октября, страны подписали соглашение о прекращении огня в Дохе. Трёхдневные переговоры в Стамбуле были направлены на обсуждение способов урегулирования пограничного кризиса и создания условий для соблюдения режима прекращения огня, однако конкретных договорённостей достигнуть не удалось.