В Брюсселе прошла международная конференция, посвящённая праву западных азербайджанцев на возвращение на исторические земли.

Мероприятие организовано Общиной Западного Азербайджана и французской НПО CAP Freedom of Conscience. Участники из ряда европейских стран обсудили депортацию азербайджанцев и подтвердили, что право на возвращение закреплено в международных нормах.

Глава ОЗА Азиз Алекберли отметил, что азербайджанцы системно лишались своих земель, а культурное наследие было уничтожено. Он подчеркнул, что армянская сторона избегает диалога, и выразил поддержку мирной политике президента Ильхама Алиева.

В рамках конференции также открылась фотовыставка, посвящённая разрушенному культурному наследию западных азербайджанцев.