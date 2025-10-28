Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину накануне зимы.

«Этот зимний период имеет решающее значение. Украина должна сохранить способность к обороне», — заявил политик после переговоров в Брюсселе, в том числе с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

По словам Вадефуля, в рамках так называемой «коалиции желающих» ранее обсуждалось, что необходимо «мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выстоять этой зимой». Он отметил, что на Германию ложится особая ответственность, и подчеркнул, что Украина может в любое время рассчитывать на поддержку Берлина.

Как отмечают СМИ, заявления министра прозвучали на фоне масштабных российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре накануне зимнего периода.

После переговоров с генеральным секретарём НАТО Вадефуль подчеркнул, что Европа и альянс сильны тогда, когда действуют как единое целое. Именно поэтому, по его словам, союзники усиливают поддержку Украины.