90-дневный регламент пребывания иностранных граждан, установленный Российской Федерацией, противоречит правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая 27 октября в парламенте.

По его словам, в настоящее время данная тема обсуждается с российской стороной, поскольку она затрагивает интересы не только Армении, но и других членов Союза.

Мирзоян отметил, что проблема имеет три уровня: правовой, связанный с противоречием нормам ЕАЭС; административный — касающийся незаконных задержек грузов и водителей; и технический — связанный с несоответствием товара указанным данным в документах.

«Нельзя исключать, что задержки, допускаемые третьими сторонами, могут иметь направленный характер и использоваться как инструмент давления на Армению для изменения её политической позиции. Если это так, то такая политика не имеет перспектив. Мы готовы развивать отношения с партнерами, но не ценой суверенитета», — подчеркнул министр.

Он добавил, что отдельные случаи связаны и с несоответствием груза заявленным данным: «Может быть указано, например, “коньяк”, но содержимое не соответствует».