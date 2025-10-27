Демонстрация ядерных мускулов – именно так точнее всего можно было бы охарактеризовать последние военно-политические новости, приходящие из Москвы.

22 октября на сайте президента РФ появилось сообщение: «Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования». А в минувшие выходные, одетый в камуфляжную форму, президент России Владимир Путин провёл совещание с начальником ГШ ВС РФ Валерием Герасимовым. В ходе этого совещания было объявлено, что Россия провела успешное испытание ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Как подчёркивают в Москве, ракета продержалась в воздухе около 15 часов и пролетела 14 тысяч километров. Правда, как отмечает, в частности, «Немецкая волна», независимых подтверждений таких результатов испытаний «Буревестника» нет – по крайней мере, пока. Более того, там напомнили, что в России прошло уже более десятка испытаний новой ракеты, и только два из них были успешными. Тем не менее Владимир Путин уже назвал эти испытания «решающими» и успешными, а также распорядился готовить инфраструктуру в войсках для новой ракеты.

Излишне напоминать: учения «ядерной триады» и испытания межконтинентальных баллистических ракет – это не про Украину. И даже не про Европу. Это – прямой ядерный сигнал Вашингтону. И прозвучал он на весьма показательном фоне.

Как раз накануне в Вашингтоне было объявлено о введении новых санкций против России – под ударом, напомним, оказались «Роснефть» и «Лукойл». Более того, отменена уже анонсированная встреча президентов России и США в Будапеште. Вашингтон, где ещё недавно прилагали солидные усилия, чтобы договориться с Россией по Украине, теперь переходит к открытому давлению на Москву. Диалог с РФ практически сорван. И теперь Москва пытается вернуться к прежнему политическому измерению, используя оставшиеся у неё рычаги – от дипломатии до «ядерных мускулов». В США успешно командирован спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев. А силовики устраивают демонстрацию ядерных возможностей.

Но вот насколько успешной оказалась эта стратегия?

Министр финансов США Скотт Бессент уже назвал Дмитриева «пропагандистом». А это очень плохой признак для дипломатической миссии. По сути, Вашингтон дезавуировал российского переговорщика и дал понять, что не воспринимает его всерьёз. Более того, Дональд Трамп уже прокомментировал испытания «Буревестника»:

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 000 миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними, — заявил президент США. — Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния. И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвёртому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет». Заявление Путина Трамп назвал «неуместным».

Здесь, пожалуй, особого внимания заслуживают слова президента США именно о ядерных подводных лодках. По сути, Дональд Трамп обнулил эффект от российской демонстрации ядерных сил, напомнив, что Вашингтону есть чем ответить.

А это уже по-настоящему плохая новость для Москвы. Во-первых, комбинация военных и дипломатических рычагов ожидаемого впечатления на Вашингтон не произвела. Там настаивают на скорейшем прекращении боевых действий в Украине и, косвенно, но весьма прозрачно, возлагают на Россию ответственность за продолжение войны. Во-вторых, и это, возможно, куда серьёзнее, Россия втягивается в очередной виток ракетной гонки. Что уже очень напоминает события конца семидесятых – начала восьмидесятых годов прошлого века. Когда, напомним, Кремль разместил в странах Восточной Европы, в то время входивших в просоветский Варшавский договор, свои ракеты малой и средней дальности, способные нести ядерное оружие. До США они не долетали, но «накрывали» американские базы в Западной Европе.

Расчёт был сделан на то, что европейцы испугаются и укажут американцам на дверь. Вместо этого европейские лидеры, включая даже социалистов вроде президента Франции Франсуа Миттерана, «встали в очередь» за американскими ракетами «Першинг». Вместо эффекта «стоять – бояться!» СССР оказался втянут в ракетную гонку, на которую у него не было ни сил, ни ресурсов. Советская экономика тогда просто не выдержала военных расходов. Уже после 1985 года Михаил Горбачёв попытался «вывернуть ситуацию» и подписал с США договор о ракетах малой и средней дальности, согласно которому этот класс ракет уничтожался вообще. Но реанимация не сработала.

Теперь Москва явно рассчитывает на подписание нового договора о стратегических наступательных вооружениях – СНВ-III. Но, судя по заявлению Трампа о подводных лодках, на такой вариант вряд ли стоит рассчитывать. А значит, Россию, чьи ресурсы и без того изрядно истощены из-за украинской войны, ждёт новый виток ракетной гонки – со всеми прогнозируемыми социально-экономическими последствиями. Судя по всему, ракета «Буревестник» полностью оправдала своё название. Чего не скажешь о возлагавшихся на неё надеждах.